L’éditorial - Le cinéma peut-il encore se maintenir?

Cet automne, le James Bond a cassé la baraque. Un peu après, les jeunes se sont rués en masse au dernier volet de Spider-Man, et cela malgré des avis plus que partagés, un peu partout. Quant au thriller de luxe «House of Gucci», classiquement mis en scène par un Ridley Scott dirigeant Lady Gaga, c’est l’un des plus gros succès au box-office de 2021. Vu comme cela, le cinéma a l’air de bien se porter. Sauf que pas vraiment. Car à côté de ces trois mastodontes, tous les autres films, sans aucune exception – même le très attendu «Matrix 4», c’est dire – étaient à la traîne. Lorsqu’ils ne se sont pas ramassés. Ainsi de «Titane» de Julia Ducournau, Palme d’or de Cannes. Ses résultats sont faibles. Trop violent pour le grand public? Possible. Mais tous les films montrés cette année sur la Croisette ont subi le même écueil. «Tout s’est bien passé» d’Ozon, un échec! Les gens avaient-ils envie de voir un film traitant du cancer et du suicide assisté? Il semble que non. Et on pourrait multiplier ces exemples par dix.

Abo Futures sorties cinéma Une année dopée aux blockbusters Le bilan est donc sans appel. Les seuls films ayant marché l’an passé sont de grands spectacles aisés à consommer. Le constat est alarmant. Sur le plan de la survie, il signifie que le cinéma d’auteur et les films difficiles n’ont plus aucune chance face aux rouleaux compresseurs que sont les productions mainstream. Depuis quelques semaines, la profession tire la sonnette d’alarme, évoquant le spectre de la mort du cinéma, antienne qui a martelé toutes les décennies depuis la fin du muet. Le parlant, la télévision, la vidéo, internet, le numérique, les plateformes et à présent le Covid: chaque époque a connu ses fossoyeurs. Et pourtant, le septième art affiche une plus belle forme que jamais. Il n’est qu’à voir ce qui nous attend en 2022. Le menu est délirant. Et c’est à cet espoir qu’il faut se raccrocher. Le public a beau bouder, les créateurs sont plus inspirés que jamais. Le cinéma est loin d’être mort.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s'occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d'écrire sur d'autres domaines.

