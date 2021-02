Hommage – Le cinéma perd l’une de ses grandes plumes, Jean-Claude Carrière Scénariste et écrivain, il fut notamment le complice de Luis Buñuel durant près de vingt ans. On doit à ce conteur décédé lundi à 89 ans plusieurs films majeurs. Pascal Gavillet

Jean-Claude Carrière, de passage à Genève en 2008. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Certains ont la fièvre dans le sang. Lui, c’était l’écriture. Décédé lundi soir à l’âge de 89 ans, non pas d’une maladie mais dans son sommeil, comme l’a indiqué sa fille, Jean-Claude Carrière avait su élever le métier de scénariste et lui donner ses lettres de noblesse. Avec lui, ce dernier n’était plus le simple maillon d’une chaîne, mais devenait un élément clé du processus créatif.

De sa naissance le 17 septembre 1931 dans l’Hérault à ses études secondaires à Saint-Cloud, son parcours semble tracé. Licence de lettres, maîtrise d’histoire, le choix entre ces deux passions est crucial. Il optera pour les lettres. En l’occurrence pour l’écriture. Celui qui se définissait comme un conteur publie ainsi un roman en 1957. Il s’appelle «Lézard» et est le premier d’une longue série, dont certains écrits sous pseudonymes, ce qu’on ne sait pas toujours, tant l’œuvre scénaristique, chez Carrière, paraît embrasser son existence dans sa globalité. Très vite, ce sont les rencontres qui vont orienter sa carrière. C’est ainsi qu’à la fin des années 50, il fait la connaissance de Jacques Tati et Pierre Étaix. En découlent une collaboration, et même deux coréalisations avec le second. Mais ce n’est qu’en 1964 qu’il fait la rencontre la plus déterminante de sa vie, avec un certain Luis Buñuel. Après avoir quitté l’Espagne puis le Mexique, le cinéaste s’établit en Europe et particulièrement en France, où il signera tous ses derniers films. En 1964, tous deux planchent ensemble sur une adaptation du célèbre roman de Mirbeau, «Le journal d’une femme de chambre».

Carrière apporte la maîtrise de sa langue, ce français que Buñuel ne pratique pas encore bien, et il se reconnaît surtout dans le décor de l’œuvre, autrement dit dans l’univers du réalisateur. Ce surréalisme, cette aptitude à la subversion, à la critique de la société bourgeoise, cet humour indocile, autant de traits créatifs qu’il va non pas servir mais enrichir grâce à des dialogues qui épousent parfaitement l’esprit bunuélien. Rares sont les exemples de collaborations aussi réussies entre un scénariste et un cinéaste dans l’histoire du cinéma. Celle de Carrière et Buñuel est exemplaire. Elle va durer dix-neuf ans, c’est-à-dire jusqu’au décès du cinéaste en 1983, et ne débouchera que sur des grands films, voire des chefs-d’œuvre. «Le charme discret de la bourgeoisie», «Belle de jour», «Le fantôme de la liberté», «Cet obscur objet du désir», «La Voie lactée», profusion de grands titres devenus des classiques.

Un sens du prestige

Mais la filmographie de Jean-Claude Carrière ne s’arrête pas à Buñuel, bien au contraire. On sentait d’ailleurs chez lui un appétit d’écrire, une fringale que rien ne pouvait consumer. Plusieurs films lui doivent beaucoup et on retrouve sa signature sur des métrages aussi variés que «La piscine» de Jacques Deray, «Liza» de Marco Ferreri, «La chair de l’orchidée» de Patrice Chéreau, tiré d’un roman de James Hadley Chase, «Le tambour» de Schlöndorff, d’après Günter Grass, «Sauve qui peut (la vie)» de Godard, «Danton» de Wajda, «L’insoutenable légèreté de l’être» de Philip Kaufmann, d’après Kundera, «Valmont» de Forman ou «Cyrano de Bergerac» de Rappeneau. Des productions souvent primées, césarisées, palmées, acclamées, qui ont toutes en commun un certain sens du prestige. Impossible de tout citer, mais ce qu’on peut souligner, c’est que Carrière ne s’embarquait pas n’importe où mais qu’en revanche, chaque projet semblait constituer un défi. Adaptations retorses – Kundera, Dostoïevski, Laclos, Kessel, Giono, Rostand –, cinéastes réputés «difficiles» – Godard, Haneke, Oshima –, projets titanesques, comme ce «Mahâbhârata» de Peter Brook, pièce devenue un film en 1989, pour laquelle il avait dû relire les 81’000 strophes de cette épopée hindoue avant de la retranscrire en scénario: rien ne semblait effrayer Carrière.

Un touche-à-tout

Ses autres collaborations l’ancrent dans le film noir (chez Deray), plus rarement dans la comédie. Il pouvait se montrer didactique, par exemple dans ses ouvrages scolaires tel «Raconter une histoire», publié par la Fémis (école nationale supérieure des métiers de l’image et du son), et fut aussi un brillant essayiste. Son ouvrage «Le film qu’on ne voit pas» est par exemple d’une intelligence étourdissante. Touche-à-tout dans l’écriture, Jean-Claude Carrière ne passa en revanche jamais à la réalisation. Il fit parfois des apparitions comme acteur, sans doute par amitié, et signa rarement scénarios ou adaptations pour la télévision, sans doute par choix. Érudit et gourmand, décoré depuis 2017 de la Légion d’honneur, on avait encore pu savourer sa patte dans le dernier Philippe Garrel, «Le sel des larmes», sorti il y a moins d’un an et coproduit par la société genevoise Close Up Films. Brillant, une fois de plus!