Cinéma Un Ours d’or malgré tout, pour clore une Berlinale virtuelle

Qui pour succéder à l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or 2020? La Berlinale, qui a tenu sa 71e édition en ligne, réduite et sans stars pour cause de pandémie, s’achève tout de même vendredi avec un palmarès en bonne et due forme.