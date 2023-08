Festival du film – Le cinéaste Basil Da Cunha réveille Locarno Le nouveau film de ce réalisateur portugais né à Morges, «Manga D’Terra», apparaît comme une bouffée d’énergie dans la compétition tessinoise. Pascal Gavillet

À Locarno, le nouvel opus de Basil Da Cunha crée la différence. Mais le cinéaste dit ne pas venir au Tessin pour les récompenses. Le prix le plus cher pour lui est de pouvoir offrir son œuvre à un «public qui est transporté de bonheur et lui fait une fête». KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Au sein d’une compétition locarnaise pour l’instant plutôt morose et sans grandes saillies, au point que la section des Cinéastes du présent paraît offrir davantage de surprises au moyen de films moins poseurs et moins profilés auteurs de festival, le nouvel opus de Basil Da Cunha, «Manga D’Terra», a toutes ses chances pour créer la différence. «Mais je ne viens pas ici pour cela, pour remporter des prix», nous racontait le cinéaste lausannois, qui est né à Morges, enseigne à Genève et vit au Portugal.