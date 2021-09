Peter Maurer à Kaboul – «Le CICR veut rester en Afghanistan pour l’aider à se relever» Le président du CICR est dans la capitale afghane pour évaluer les besoins et s’entretenir avec les talibans, qui se sont engagés à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. Yannick Van Der Schueren

Peter Maurer, le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est en Afghanistan pour trois jours. AFP

Neutralité et impartialité. Des principes fondamentaux que Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ne manquera pas de rappeler durant les trois jours de sa visite en Afghanistan. Arrivé à Kaboul ce dimanche pour mesurer l’ampleur de la crise humanitaire et évaluer les besoins, il se rendra dans les établissements médicaux et les centres de réadaptation physique soutenus ou gérés par l’organisation. Il devrait également s’entretenir avec les nouveaux maîtres du pays.