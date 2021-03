Classement mondial – Le CHUV dans les dix meilleurs hôpitaux Le magazine Newsweek a retenu le CHUV dans son classement 2021 des meilleurs hôpitaux du monde. L’établissement se trouve à la neuvième place.

L’établissement vaudois se retrouve à la neuvième place d’un classement des meilleurs hôpitaux du monde. Keystone/Laurent Gillieron

Le CHUV se trouve à la neuvième place du classement international des meilleurs hôpitaux du magazine Newsweek.

Selon l’hebdomadaire américain Newsweek, les événements de l’année 2020 ont fait prendre conscience à chacune et chacun que nos vies reposent plus que jamais sur un accès inconditionnel à des soins de qualité. Les 2000 hôpitaux listés dans ce classement se distinguent par leur niveau d’excellence en termes de prise en charge et de technologie.

Le classement est établi en partenariat avec Statista Inc., une entreprise spécialisée en statistiques et études de marché.

Le professeur Philippe Eckert, Directeur général du CHUV, se déclare très fier. Il a pris la direction de l’hôpital en janvier 2020.

«C’est une très belle reconnaissance de l’excellence de notre institution, qui résulte du formidable engagement de tous nos collaborateurs.» Philippe Eckert, Directeur général du CHUV,

La liste comprend d’autres hôpitaux tels que la Mayo Clinic à Rochester, la Cleveland Clinic, le Massachusetts General Hospital à Boston et le Johns Hopkins Hospital à Baltimore, tous aux États-Unis, ainsi que le Toronto General Hospital, le Karolinska Universitetssjukhuset à Solna en Suède, l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin et le Singapore General Hospital.

Un classement en trois axes

Newsweek et Statista ont développé une méthodologie complexe pour assurer la qualité et la validité du classement. Trois sources de données ont été utilisées pour l’évaluation :

- Les recommandations des hôpitaux par leurs pairs par le biais d’une enquête internationale en ligne qui a été menée auprès de plus de 70’000 médecins, directeurs d’hôpitaux et professionnels de la santé.

- Les expériences des patients mesurées par des enquêtes de satisfaction des patients à l’égard des hôpitaux.

- Les indicateurs-clés médicaux de performance, allant de la sécurité des patients, aux mesures d’hygiène et qualité des traitements.

SIMS/COM