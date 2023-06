Fête de la musique – Le chœur La Psallette bâtit sa petite cathédrale Sous les hautes voûtes de Saint-Pierre, l’ensemble genevois a fait dialoguer Anton Bruckner Arvo Pärt. Où quand des musiciens amateurs cheminent avec ambition. Rocco Zacheo

Le chœur La Psallette et son chef Steve Dunn de dos, sous les voûtes de la Cathédrale Saint-Pierre. MAGALI GIRARDIN

Des centaines d’amateurs, éclairés et aguerris ou tout simplement viables pour la scène, sortent de leurs tanières à proximité du solstice d’été. On en croise par centaine à la Fête de la musique et en les écoutant, on peut être traversé par toute sorte d’émotion. De l’étonnement, par exemple, face à des révélations qu’on n’attendait pas vraiment, ou de l’attendrissement voilé de gêne en écoutant telle performance quelque peu maladroite. On classera sans hésiter le chœur La Psallette parmi les valeurs sûres, dans le vaste peloton de dilettantes. La formation n’a à vrai dire rien d’une nouveauté dans le paysage genevois et romand: sa naissance remonte à cinq décennies et ses activités ponctuent avec régularité les saisons musicales sous nos latitudes.