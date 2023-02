Températures glaciales – Le Chœur Faller a eu chaud et froid Le «Requiem» de Verdi a failli être annulé à Saint-François. L’orgue est remplacé par un piano. Matthieu Chenal

Gonzague Monney, chef du Chœur Faller de Lausanne CHARLOTTE GUILLET

Gonzague Monney a dû avoir des bouffées de chaleur en raison du froid actuel. Il y a quelques jours, le chef du Chœur Faller était alerté par Benjamin Righetti, organiste de Saint-François, que la température était descendue à 13° dans l’église. En cause, la météo glaciale et la bise contre lesquelles le chauffage sous-dimensionné de l’édifice ne peut lutter. La tenue des deux concerts pour le «Requiem» de Verdi se trouvait compromise.

Arrangement audacieux

Pour les représentations annoncées à Lausanne et Vevey, Gonzague Monney avait choisi un arrangement audacieux – mais très convaincant – où l’orchestre est remplacé par deux percussionnistes, un corniste, un contrebassiste et un organiste. «Or la fréquence de l’orgue baisse d’un hertz par degré, raconte le chef. On se retrouvait avec six hertz de différence entre l’orgue et le marimba! Mais nous ne voulions pas connaître le même sort que le Quatuor Sine Nomine à Morges le 22 janvier!»

«C’est une œuvre fantastique, qui touche aux limites d’un chœur amateur.» Gonzague Monney, chef du Chœur Faller à propos du «Requiem» de Verdi

Des chauffagistes sont appelés en urgence pour installer deux chauffages d’appoint. Et Benjamin Righetti se dévoue pour jouer sa partie d’orgue au piano. «On se retrouve avec l’effectif «original» prévu par cet arrangement, relève Gonzague Monney. Son avantage est de laisser plus de place au chœur. Hier en répétition, j’ai quand même dû demander aux instrumentistes de ne pas jouer trop fort. Et il faisait déjà 17 °C!»

Le Chœur Faller chante le «Requiem» de Verdi les 2 et 3 février à l’église St-François de Lausanne, et le 5 à Vevey. STÉPHANE ETTER

Après ces péripéties, place à Verdi: «C’est une œuvre fantastique, mais qui touche aux limites d’un chœur amateur», relève encore Gonzague Monney. Un quatuor exceptionnel de solistes couronne le tout, avec les voix de Marina Viotti, Catherine Trottmann, Rolf Romei et Jean-Luc Waeber.

