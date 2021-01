Recettes – Le chou triomphe sur les tables d’hiver Le meilleur légume du monde, pour Fredy Girardet, trône dans nos assiettes depuis des millénaires. Alain Giroud

Chou vert frisé Le chou frisé est sublime lorsqu’il est farci avec amour. DR

Fredy Girardet nous l’a répété maintes fois, le chou reste le meilleur légume du monde. Lorsque le froid nous mordille les joues, quel plaisir de le trouver au centre de la table sous forme de soupe, soigneusement farci ou en accompagnement, embeurré ou braisé.

Le chou, contrairement à la plupart des légumes que nous consommons, est originaire d’Europe. À l’origine, il poussait à l’état sauvage. Mais il fut vite «apprivoisé». On le retrouve dans les écrits culinaires antiques, chez les Grecs comme chez les Romains. Sa consommation se développa dans nos régions dès le Moyen Âge. Il fut d’abord utilisé pour ses vertus médicinales. Les feuilles de chou vert seraient désinfectantes et cicatrisantes. Elles calmeraient les douleurs articulaires et les névralgies.

Selon certains médecins, le jus de chou calme les gastrites ou les ulcères. Mais chez les personnes souffrant d’un intestin irritable, il provoquera des ballonnements et parfois des diarrhées.

Mais restons dans le domaine culinaire pour aborder quelques manières de déguster ce légume emblématique. Ces recettes sont entièrement dédiées au chou vert, pommé ou frisé. Nous préférons cette seconde variété, car les textures des feuilles sont plus agréables.

La soupe aux choux du Glaude Ratinier

Soupe aux choux La soupe aux choux, ça parfume jusqu’au trognon. DR

«La soupe aux choux mon Blaise, ça parfume jusqu’au trognon, ça fait du bien partout où qu’elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux qu’t’y dise: ça rend meilleur.»Peut-on rêver plus bel éloge de ce plat campagnard déclamé par le Glaude à l’attention de la Denrée, les personnages inoubliables du roman de René Fallet et du film de Jean Girault.Louis de Funès, Jacques Villeret et Jean Carmet nous donnent l’irrésistible envie de cuisiner une soupe aux choux pour la famille… Alors au travail!

Pour la réussir, faisons confiance à Paul Bocuse qui a si bien su prôner les mets de terroir.

Ingrédients pour six personnes :

400 g de lard demi-sel, 1 beau chou vert, 5 pommes de terre (bintje si possible), 3 carottes, 2 navets, 2 poireaux, 1 gros oignon, 1 clou de girofle, 1 cuillerée à soupe de saindoux, Gros sel, poivre blanc en grains, 6 belles tranches de pain de campagne (au levain si possible).

Réalisation :

Dans une grande marmite, verser 3 litres d’eau froide.

Ajouter le lard, porter à ébullition et laisser frémir pendant 10 minutes en écumant.

Éplucher le chou, le laver, le couper en quatre. Le faire blanchir pendant 5 minutes dans l’eau bouillante. Le retirer et réserver.

Éplucher pommes de terre, carottes, navets, poireaux et oignon.

Piquer le clou de girofle dans l’oignon.

Laver les légumes et les couper en gros morceaux.

Ajouter carottes, navets, poireaux et oignon dans la marmite avec une belle cuillerée de saindoux.

Faire repartir l’ébullition, ajouter une poignée de gros sel et quelques grains de poivre.

Couvrir et laisser cuire à petits bouillonnements pendant 25 minutes.

Ajouter les pommes de terre coupées en quatre et laisser cuire 25 minutes supplémentaires.

Servir dans de profondes assiettes à soupe. Placer dans chacune d’elles une tranche de pain de campagne. C’est meilleur si elles sont grillées, soit à sec, soit au beurre dans une poêle.

Les gourmands ajouteront un peu de gruyère râpé dans leur assiette. Mais le Glaude s’en passait et se régalait avec le Bombé et la Denrée. Bon appétit!

Le chou farci dans tous ses états

Le chou farci est le plat vedette à réaliser avec un vert frisé. Il se présente sous deux formes. Soit entier, pas facile à réaliser, mais plus attrayant sur la table. Soit sous forme de petits paquets individuels sphériques, chacun héritant de son chou farci!

Nous proposons ci-dessous les deux versions dans un esprit différent. Le chou entier est garni d’une farce de viande dont la composition décidera de la réussite du plat. La plupart des recettes préconisent l’utilisation de chair à saucisse. Franchement, on peut mieux faire. Les meilleures farces sont composées de viandes déjà cuites.

Alors, lorsque vos menus affichent un pot-au-feu, un ragoût, un poulet, un rôti de veau, de bœuf, d’agneau ou de porc, le truc consiste à augmenter les proportions pour obtenir des restes à congeler.

Cela permet, dans les deux-trois mois qui suivent, de créer des farces goûteuses à base de plusieurs types de viandes et volailles. Tomates, chou, gros champignons, rissoles, tous farcis, raviront vos convives. Sans oublier d’utiliser ces restes pour élaborer une bolognaise de derrière les fagots!

Ces viandes et volailles décongelées lentement sont à traiter avec respect. Oubliez les robots à couteaux qui déchiquettent les chairs. Rien ne vaut un hachoir traditionnel à poussoir. On choisit une grille moyenne pour conserver de la mâche à la farce. Cette dernière est alors agrémentée selon votre goût d’oignons émincés crus ou tombés à la poêle avec du beurre ou de l’huile d’olive, d’herbes aromatique finement ciselées, de pain de mie trempé dans du lait ou de la crème pour augmenter le moelleux.

N’oubliez jamais de rectifier l’assaisonnement. En se rappelant qu’une belle pincée de piment d’Espelette donne un tonus réjouissant au plat terminé.

L’art de monter un chou farci entier

Chou farci Une tranche de chou entier avec ses strates de feuilles et de farce. DR

Votre farce est prête (lire ci-dessus)? Alors lançons-nous dans le montage assez complexe d’un chou vert frisé farci entier. Choisir une grosse pièce, couper le trognon au ras des feuilles et détacher les feuilles extérieures fanées.

Plonger ce chou dans une grande marmite d’eau bouillante et le blanchir pendant 20 minutes pour l’attendrir jusqu’au centre. L’égoutter soigneusement en le pressant pour éliminer le plus de liquide possible.

Le laisser refroidir, puis le poser sur un torchon propre. Écarter avec délicatesse toutes les feuilles en prenant garde de ne pas les détacher. Lorsqu’il ne reste plus que le chœur, une boule grosse comme une balle de tennis, le couper sans entamer la base du chou. Si on le désire, on peut le hacher finement et l’incorporer à la farce. Une question de goût.

Au centre du chou, on remplace ce chœur par une sphère de farce. On ramène alors les feuilles extérieures une par une en intercalant chaque fois une cuillerée de farce. Lorsque le chou est reformé, le ceinturer avec une ficelle. Plus l’attacher verticalement en croix. Laisser dépasser les quatre bouts de ficelle au sommet pour pouvoir le soulever. On peut aussi envelopper le chou dans une crépine de porc avant de l’attacher.

Préchauffer le four à 150°. Prendre une grande cocotte, recouvrir entièrement le fond de fines tranches (5 mm) de lard salé.

Poser le chou sur ce lit, verser du bouillon de bœuf bouillant jusqu’au premier tiers du légume. Mettre le couvercle et placer le récipient au four pour deux heures.

Terminer la cuisson en enlevant le couvercle et en enclenchant le gril. Dorer le chou pendant quinze minutes.

Le présenter à table et le découper en tranche comme un gâteau. Napper chaque portion du bouillon de cuisson.

Les secrets du sou fassum grassois

Sou fassum Le sou fassum est une spécialité de Grasse. DR

Le sou fassum est une spécialité de la ville de Grasse. De petits choux farcis dont voici la version d’Alain Ducasse pour quatre personnes.

Les ingrédients :

1 chou frisé, 500 g d’échine de porc, 200 g de lard sec, 100 g de lard blanc (de Colonnata), 1 oignon blanc, 200 g de petits pois écossés, 500 g de vert de blettes, 2 œufs, 100 g de parmesan, 1 l de bouillon de volaille, 20 g de beurre, huile d’olive, sel et poivre.

Préparation :

Défaire les feuilles du chou, les blanchir, les égoutter sur un linge.Hacher l’échine de porc, débiter en petits lardons le lard sec et le lard blanc. Blanchir une minute les petits pois. Faire tomber le vert de blettes à l’huile d’olive. Hacher le cœur du chou.Réaliser la farce en mélangeant ces ingrédients, ajouter les 2 œufs, assaisonner de sel, poivre, parmesan et huile d’olive. Bien malaxer.

Élaboration :

Placer un torchon mouillé dans un bol, chemiser avec des feuilles de chou. Disposer un quart de la farce et la recouvrir de feuilles. Replier le torchon pour façonner un petit chou farci. Réserver.

Répéter trois fois l’opération.

Placer les choux dans une petite cocotte. Mouiller de bouillon de volaille à mi-hauteur. Beurrer. Porter à ébullition, puis enfourner à 175° pour 35 minutes.

Servir un chou par personne avec une fine tranche de lard sec dorée à la poêle.