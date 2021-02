Statistiques – Le chômage progresse encore à Genève En janvier, le taux de chômage a progressé de 0,2 point dans le canton, pour s’établir à 5,6%. Daniel Klopfenstein

Laurent Guiraud/Archives

Au cours du mois de janvier, Genève a enregistré 492 chômeurs de plus, ce qui porte le taux cantonal à 5,6%. L’augmentation de 0,2 point est la même qu’au niveau fédéral, où le taux s’établit désormais à 3,7%, ce qui ne s’était plus vu depuis 2010. En comparaison annuelle, entre janvier 2020 et janvier 2021, le nombre de chômeurs a progressé de 44,3%.

Si l’accroissement du chômage touche les femmes et les hommes de manière plus ou moins semblable (+3,8 et +3,6% respectivement), il affecte plus fortement les étrangers que les travailleurs de nationalité suisse (+4,1% contre +3,2%). En fonction des classes d’âges, les 50-64 ans constituent les plus fortement touchés (+5,6%), devant les 25 à 49 ans (+4%). Chez les moins de 25 ans, en revanche, le nombre de chômeurs a diminué de 5,3%.

Sans surprise, le secteur le plus fortement touché est encore une fois celui de l’hôtellerie et de la restauration (+729 chômeurs). On trouve ensuite les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+441 chômeurs), les activités de services administratifs et de soutien (+369 chômeurs) et les activités financières et d’assurance (+286 chômeurs).

Quant à la durée moyenne du chômage, elle a baissé par rapport au mois de décembre (–4 jours), pour s’établir à 231 jours. Un an plus tôt, cette durée se montait à 203 jours.