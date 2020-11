Marché de l'emploi – Le chômage est resté stable à Genève en octobre Le taux genevois demeure fixé à 5,2% au mois d'octobre. En comparant avec le mois d'octobre de l'an dernier, avant la pandémie, l'augmentation est de 36,9%. DaK

Le secteur le plus touché par l’augmentation du chômage entre octobre 2019 et aujourd’hui est celui de l’hôtellerie-restauration. Olivier Vogelsang / Archives

Genève comptait à fin octobre 12'954 personnes au chômage, soit 68 de plus qu'un mois plus tôt. Mais cette très légère augmentation n'a pas eu d'incidence sur le taux qui reste inchangé à 5,2%. Sur le plan national, le taux est également resté stable à 3,2%.

Mais si l'on compare octobre 2020 avec le même mois de l'an dernier, avant que n'éclate la pandémie, on constate une augmentation de 36,9%. À l'échelle du pays, cette augmentation se monte même à 46,6%. Sans surprise, le secteur le plus touché est celui de l'hôtellerie-restauration (+463 chômeurs), devant celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+442 chômeurs), les activités financières et d'assurances (+317 chômeurs) et les activités de services administratifs et de soutien (+265 chômeurs).

Quant à l'évolution selon les groupes d'âge, c'est parmi les 50-64 ans que l'on trouve la plus forte augmentation (+1,1%). La catégorie des 25 à 49 ans subit une hausse de 0,5%, tandis que le nombre de jeunes de moins de 25 ans recule de 0,9%.

Le nombre de chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus d'un an), dont la part correspond actuellement à 21,1% du total, a augmenté de 0,8% en octobre.