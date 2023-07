Marché de l’emploi – Le chômage en Suisse est resté en dessous des 2% en juin Le SECO a publié ses chiffres vendredi. La proportion de sans-emploi a tenu le plancher pluriannuel de 1,9%.

Le nombre d’inscrits aux offices régionaux de placements (ORP) a diminué de 2977 personnes en juin, reculant à 85’099. Keystone

La situation sur le marché du travail a varié très faiblement en juin, insuffisamment pour modifier un taux de chômage qui reste à un niveau très bas. Le nombre d’inscrits aux offices régionaux de placements (ORP) a diminué de 2977 personnes, reculant à 85’099.

Par rapport à mai, la proportion de sans-emploi a tenu le plancher pluriannuel de 1,9%, indique vendredi le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Sur un an, un repli de 0,1 point de pourcentage est constaté. Il faut remonter à plus de vingt ans, en 2001, pour trouver un taux de chômage mensuel plus bas.

Apuré des variations saisonnières (CVS), l’indicateur du marché de l’emploi s’est stabilisé à 2,0% (en rythme mensuel).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.