Emploi – Le chômage continue à progresser à Genève À la fin de l’année, on recensait 13’462 personnes au chômage dans notre canton. Les plus fortes hausses sont enregistrées dans l’hôtellerie et la restauration. Laurence Bézaguet

Olivier Vogelsang / Archives

Avec 307 chômeurs supplémentaires enregistrés au cours du mois de décembre, le taux de chômage progresse à Genève et atteint 5,4% (+0,1 point). À la fin de l’année, on recensait 13’462 personnes au chômage dans notre canton (y compris les chômeurs en fin de droits). C’est le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) qui communique ces chiffres ce vendredi.

Le taux de chômage augmente aussi au niveau suisse pour s’établir à 3,5% (+0,2 point). Genève se classe au 2e rang des moins bons élèves, juste derrière le Jura (5,6%). À titre de comparaison, Zurich connaît un taux de chômage de 3,5%.