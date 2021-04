Marché du travail – Le chômage augmente en force chez les 50 à 64 ans Berne annonce une hausse d’un quart du nombre de demandeurs d’emploi sur un an parmi les quinquagénaires et les sexagénaires. Philippe Rodrik

Des prolongations de droits aux indemnités de chômage ont participé à une augmentation relative du nombre de personnes inscrites auprès des Offices régionaux de placement. KEYSTONE

Grand frisson sur le marché de l’emploi! Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) annonce une hausse de près d’un quart du nombre de chômeurs parmi les personnes âgées de 50 à 64 ans, sur un an (comparaison entre mars 2020 et mars 2021). Cette évolution s’inscrit «dans un contexte d’extrême incertitude en mars 2021», selon l’évaluation du SECO, publiée le 11 mars.

Berne tient toutefois à modérer les excès d’inquiétudes. Sur un an, les chiffres de mars 2021, en pleine pandémie de coronavirus, sont comparés à ceux de mars 2020. Et cette année-là, au cours de la première quinzaine de mars, le marché de l’emploi helvétique affichait encore une solide santé. Une baisse des chômeurs de 50 à 64 ans a d’ailleurs déjà pu être observée entre février et mars derniers: moins 3,8%. Rappelons encore que deux prolongations de droits aux indemnités de chômage, octroyées aux demandeurs d’emploi en 2020 et en 2021, ont participé à une augmentation relative du nombre de personnes inscrites auprès des Offices régionaux de placement (ORP).

«La confirmation d’un changement de tendance nécessite encore quelques mois d’observation.» Boris Zürcher, chef de la Direction du travail au Secrétariat d’État à l’économie

Les progrès de la vaccination, stimulant un assouplissement des mesures de protection contre le coronavirus, et des facteurs saisonniers relativement usuels devraient maintenant favoriser une réelle reprise de notre économie. Elle-même très exposée, la population des 15 à 24 ans a d’ailleurs déjà bénéficié d’une forte baisse du chômage entre février et mars derniers: moins 10,2%.

Boris Zürcher, chef de la Direction du travail, se félicite en plus d’un taux de chômage global en légère baisse au cours du mois sous revue: 3,6% en février, puis 3,4% en mars: «La confirmation d’un changement de tendance nécessite cependant encore quelques mois d’observation.» Rappelons que les travailleurs concernés par des mesures de chômage partiel ne sont pas comptés parmi les demandeurs d’emploi.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.