Emplois en Suisse – Le chômage augmente à 3,7% en janvier Après un taux à 3,5% en décembre, le chômage a augmenté à 3,7% en janvier 2021. Un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis avril 2010.

Le taux de chômage a encore augmenté en 2021 en janvier, atteignant 3,7% contre 3,5% en décembre. Keystone

Le taux de chômage a encore augmenté en Suisse en janvier, atteignant 3,7% contre 3,5% en décembre. Il faut remonter à avril 2010 pour retrouver un tel niveau. L’impact de la crise liée au coronavirus continue de se faire sentir sur l’économie helvétique.

A fin janvier, 169’753 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 6208 de plus que le mois précédent. Sur un an, le chômage a augmenté de 40,3%, soit 48’735 personnes de plus, selon les relevés du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) publiés lundi.

Les économistes interrogés par AWP prévoyaient que le taux de chômage (non corrigé des variations saisonnières) s’établirait en Suisse entre 3,6% et 3,8% en janvier.

261’499 chômeurs

En janvier, le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de 72 personnes (+0,4%), passant à 17’766. Sur un an, il a bondi de 41% (+5169 personnes). Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a, lui, crû de 4,4% (+1985 personnes) à 47’515 personnes, ce qui correspond à un bond de 39,1% en un an (+13’365 personnes).

Le mois dernier, l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffrait à 261’499 personnes, soit 1181 de plus qu’en décembre et 67’266 (+34,6%) de plus qu’au même mois de l’année précédente. Le nombre de places vacantes annoncées en janvier 2021 s’est enrobé de 7715, passant à 32’941, dont 21’684 étaient soumises à l’obligation d’annonce.

Selon les dernières données disponibles, en novembre 2020, le chômage partiel a bondi de 35,2% sur un mois, touchant 296’592 personnes. En tout, plus de 34’310 entreprises ont eu recours à cette mesure, soit un bond de 50,1%. Le nombre d’heures de travail perdues a aussi grimpé de près de 50% à 19’156’622 heures.

ATS