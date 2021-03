Statistiques genevoises – Le chômage a légèrement augmenté à Genève en février Le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé publie ses chiffres mensuels. L'hôtellerie et la restauration paient un très lourd tribut à la crise. Daniel Klopfenstein

Genève affiche désormais le plus haut taux de chômage de Suisse. LAURENT GUIRAUD

Alors que le taux de chômage diminue d'un dixième de point sur l'ensemble de la Suisse en février par rapport au mois précédent, il augmente à Genève, d'un dixième de point également, selon les statistiques mensuelles du chômage publiée ce lundi par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES). Il atteint désormais 5,7% de la population active, ce qui constitue le plus haut taux de Suisse, à égalité avec le canton du Jura.

En comparant février 2021 avec le même mois de l'année précédente, le dernier mois d'activité normale avant les mesures sanitaires, l'augmentation du nombre de chômeurs est de 46,5%.

L’hôtellerie et la restauration durement touchées

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration paie toujours un tribut particulièrement lourd à la crise sanitaire. Entre février 2020 et le même mois de cette année, le canton compte 787 personnes de plus, employées de ce secteur, au chômage. C'est très nettement le domaine d'activité le plus touché, devant les services administratifs et de soutien (+394 chômeurs), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+393 chômeurs), et le commerce de détail (+317 chômeurs).

Du côté des nouveau chômeurs par tranche d'âge, ce sont les 50-64 ans qui souffrent le plus (+1,6%), alors que le chômage a même diminué chez les employés de moins de 25 ans (-4,8%).