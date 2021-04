Statistiques – Le chômage a baissé en mars à Genève Le Canton a enregistré 493 chômeurs de moins le mois dernier. Le taux diminue ainsi de 0,2 point pour s’établir à 5,5%. Daniel Klopfenstein

Olivier Vogelsang/Archives

Après plusieurs mois de hausses continuelles, le taux de chômage baisse à Genève. À la fin de mars, 13’498 personnes étaient inscrites, soit 493 de moins qu’à fin février. En comparant avec le même mois de l’année dernière, le nombre de chômeurs a augmenté de 21,5%, en revanche.

La baisse du nombre de chômeurs en mars bénéficie le plus fortement aux jeunes de moins de 25 ans, parmi lesquels la diminution se monte à 5,8%. La catégorie des 25 à 49 ans décroît de 3,8%, et celle des 50 à 64 ans de 2,2%. Malheureusement, le nombre de chômeurs de longue durée, c’est-à-dire ceux qui sont inscrits depuis plus d’un an, a augmenté de 6,1% en mars. Leur part correspond à 23,5% du total des chômeurs.

En comparaison annuelle, c’est le secteur de l’hôtellerie et restauration qui souffre le plus: 642 personnes de plus travaillant dans cette branche se sont retrouvées au chômage, alors que l’on en compte que 195 dans les activités de services administratifs et de soutien, 190 dans le commerce de détail, et 181 dans les activités financières et d’assurances. À l’opposé, le bâtiment et génie civil enregistre 123 chômeurs de moins qu’au même mois de l’an dernier.

En mars 2021, 1832 demandeurs d’emploi ont été inscrits. Les demandeurs d’emploi englobent toutes les personnes déclarées à la recherche d’un emploi, y compris les chômeurs en fin de droits et les personnes en gain intermédiaires ou en formation. Durant la même période, 2073 désinscriptions ont été enregistrées.

