Marché de l’emploi – Le chômage a augmenté à Genève en novembre En un mois, Genève a enregistré 201 chômeurs de plus, ce qui porte le taux à 5,3%. DaK

L’hôtellerie et la restauration sont les secteurs les plus touchés par l’augmentation du chômage. Olivier Vogelsang/Archives

À fin novembre, le canton de Genève comptait 13’155 personnes au chômage, soit 201 de plus qu’un mois auparavant. Ces chiffres donnent un taux cantonal qui se monte à 5,3% de la population active. Au niveau suisse, le taux augmente également d’un dixième de point pour s’établir à 3,3%.

En comparaison annuelle, les chômeurs genevois sont 42,5% plus nombreux en novembre 2020 qu’un an plus tôt. Sur le plan national, cette augmentation est de 44,1%.

L’augmentation du nombre chômeurs à Genève touche essentiellement les hommes – +2,2%, tandis qu’il ne croît que de 0,8% chez les femmes – et les étrangers (+3,5%). La plus forte hausse touche par ailleurs les travailleurs de plus de 50 ans (+1,7%).

L’hôtellerie et la restauration constituent sans surprise le secteur le plus touché, avec 624 chômeurs supplémentaires. Suivent les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+444 chômeurs), les activités financières et d’assurances (+339 chômeurs) et les activités de services administratifs et de soutien (+271 chômeurs).