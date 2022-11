L’ex-président de la FIFA raconte comment il a vécu son acquittement et explique pourquoi le Qatar accueillera la Coupe du monde contre sa volonté.

La Coupe du monde débute dans quelques jours au Qatar. Vous vous réjouissez?

Je me réjouis que l’on joue enfin au football. Dès le premier coup de sifflet, on ne parlera plus uniquement de tous les problèmes, mais du sport.