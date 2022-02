Une pour tous, tous pour une – Le choeur d’Émilie Zoé a recommencé de battre Derrière le nom, toute une camaraderie marche aux côtés de la musicienne lausannoise, qui revient avec un nouveau disque à la beauté chorale. Francois Barras

Duo un jour, duo toujours: Emilie Zoé et Nicolas Pittet inventent un univers sonore aux ressources infinies. © LÉA MARTINEZ

«J’avais noté dans mon agenda: écrire un disque d’avril à juillet 2020.» Le cheveu d’Émilie Zoé a beau être en bataille, ce qu’il y a en dessous est bien ordonné. Par nécessité, peut-être. Rarement une musicienne vaudoise issue du rock alternatif a ainsi soudainement occupé la scène musicale, se propulsant en quelques mois dans le club des artistes qui comptent. La faute à un second album impeccable, «The Very Start», qui synthétisait idéalement son univers sonore en binôme avec le batteur Nicolas Pittet et leur ouvrit la scène des clubs et des grands festivals en Suisse, France et Belgique. L’année 2019 fut une belle année pour Émilie Zoé. Et puis…

«Je ne sais pas si la pandémie a cassé une dynamique mais de toute façon on n’y peut rien, donc on s’en fout.» La musicienne brasse son chocolat chaud plus calmement qu’elle ne frappe parfois les cordes de sa guitare électrique. L’humeur est bonne; il y a de quoi. Son nouvel album vient de sortir et les concerts, enfin, reprennent – mercredi au festival Antigel et le 17 février aux Docks, notamment. Le disque s’appelle «Hello Future Me», ce qui confirme qu’Émilie Zoé, décidément, n’est pas du genre à regarder dans le rétro.

«Pourquoi?»

«Me retrouver en pause forcée m’a donné plein de temps pour écrire, ce qui n’a pas été forcément plus simple. Je me suis beaucoup demandé où je voulais aller, pourquoi je faisais cela. Depuis toujours, je fonctionnais de la même façon: j’écrivais une chanson dans ma chambre, je la jouais avec Nico au local puis le plus possible sur scène, et enfin on l’enregistrait. Là, tous les morceaux étaient destinés directement au disque. J’ai voulu l’envisager comme une sorte de voyage cohérent et une lettre envoyée à moi-même dans le futur – moi ou ce que je serai «après», peut-être un arbre!»

Le disque Afficher plus La recette est aussi exigeante qu’elle est simple: une guitare, une voix, une batterie. De là, composer des paysages sonores d’une beauté spectrale et d’une chaleur envoûtante sans abuser d’artifices, juste une poignée de chœurs en tornade, quelques sons capturés dans la nature, une boucle de guitare jouée sur les basses, un rugissement de violoncelle… À l’image de son prédécesseur, «Hello Future Me» réussit le challenge de happer l’auditeur, à partir d’une prise live et nue, vers une gravité profuse, puissante et belle. Comme un Radiohead d’avant les boursouflures electro, le disque enlace mélodies vocales et nervosité instrumentale dans un ascenseur émotionnel. Avec la chanson titre qui tourne longtemps dans la tête comme une antienne de fin du monde. FBA «Hello Future Me, Emilie Zoé, (Hummus Rec)

Pour l’heure, le seul bois dont s’approche la musicienne est celui de ses guitares. Elle raconte comme une anecdote la façon pourtant déconcertante avec laquelle «Hello Future Me» fut composé entièrement sur la même Fender Coronado, offerte après un concert par un fan devenu un ami. «Il voulait qu’elle soit utile, il ne la jouait plus.» Ce sens naturel du partage, cette manière d’accepter un cadeau qui servira à construire un lien plutôt qu’à flatter l’ego résument mieux que de longs discours la démarche d’Émilie Zoé, un prénom et un nom qui cachent un monde collectif pour elle essentiel – aucun hasard si la Lausannoise dévoile un appétit inépuisable pour le chant choral et les harmonies vibrantes, que le nouveau disque met toujours à l’honneur. (lire encadré)

Parmi ce «nous» qui l’accompagne, il y a le label Hummus, zélé label chaux-de-fonnier et ses responsables qui appelèrent chaque jour l’usine de pressage allemande afin de tenir les délais dans une industrie du vinyle en pénurie mondiale. À l’autre bout du prisme, Takk Productions a pris depuis trois ans la chanteuse sous son aile solide. «Ils font aussi Muse au Stade de Suisse», s’étonne-t-elle encore. Il y a aussi Franz Treichler, légende rock qui fit une infidélité à ses Young Gods pour créer l’an dernier, avec elle et Nicolas Pittet, le trio éphémère /A\. Et puis, au cœur du processus, il reste Louis Jucker, confident de longue date qui a non seulement produit le disque mais exercé son art de la maïeutique sur la musicienne. «C’était plus qu’un producteur. Il faisait en sorte que mes émotions deviennent réelles en dehors de ma tête.»

L’avenir immédiat des 8 chansons se partage entre le support vinyle traditionnel pour lequel la chanteuse nourrit une affection intacte («Je pense un album en fonction du 33-tours, avec les positions particulières de la dernière chanson de la face A et la première de la face B») et ses avatars digitaux, quelques clips pour YouTube mais pas (encore) de mignardises pour TikTok. Vieille école malgré (ou à cause de) ses 30 ans. «Mon public, je le retrouve en concert, il me suit, ça me va.» Elle se surprend à lui parler toujours d’avantage – 15 minutes au moins la semaine passée, à la Ferme Asile de Sion, lors de son premier live depuis trois ans.

«J’ai acheté une boîte aux lettres afin que le public y glisse ses vœux pour le futur, ses idées. Je les lirai ensuite à d’autres personnes lors d’un concert suivant. On met beaucoup de notre énergie vitale à nourrir des idées négatives. Si chacun inventait à son échelle des petites choses à construire et des projets qui font du bien, la partie serait déjà un peu gagnée.»

