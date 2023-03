Canton de Genève – Le chocolat fait son festival à Versoix Festichoc, la plus grosse manifestation du genre se tient les 25 et 26 mars, à l’Espace Lachenal, avec dégustations et ventes d’artisans venus de toute la Suisse. Olivier Bot

L’an dernier, Festichoc avait attiré du monde sous ses chapiteaux dédiés au chocolat.

Abondance de biens ne nuit pas, dit-on. Mais il faudra choisir ou enchaîner les manifestations, ce week-end, entre la Foire aux graines, le Salon du livre et Festichoc. Prenons le parti des gourmands de ce trésor national qu’est le chocolat en prenant la direction de Versoix où se déroule, samedi et dimanche, la 17e édition de cet événement qui déplace en général les foules.

À raison, Festichoc se déclare «Premier festival du chocolat de Suisse» et l’une des manifestations genevoises les plus fréquentées. À lire le programme et la provenance des chocolatiers présents au pays de Favarger, on peut penser, en effet, que Festichoc attire toute la Suisse chocolatée.

À l’approche de Pâques, 34 artisans présenteront leurs spécialités à un public qui sait que l’entrée est gratuite et la suite gourmande à souhait. Comme chaque année, ce salon à la gloire du cacao travaillé organise des animations, qui vont de l’atelier de confection de lapins en chocolat à la traditionnelle chasse aux œufs du dimanche matin. Des sculptures en chocolat réalisées par des apprentis genevois cornaqués par leurs maîtres d’apprentissage vous feront pénétrer dans le monde de Willy Wonka.

Restauration sur place

Le salon des artisans s’étale sur plus de 2100 m²; comme chaque année, vous pourrez tenter de deviner le poids d’une sculpture en chocolat réalisée par la Chocolaterie Rohr, faire confectionner à vos enfants poules et lapins avec le chocolatier Guillaume Bichet pour la somme de 8 francs par enfant, arpenter le salon pour trouver les indices d’une chasse au trésor dotée par Favarger.

Pour se rendre au festival, les organisateurs vous invitent à utiliser les transports publics. La gare de Versoix et l’arrêt des bus TPG se trouvent à 400 m du festival. En train (voir horaires CFF ) : arrêt «Versoix» (au départ de Genève, Lausanne et Nyon), la gare est à 400 mètres à pied du Festichoc. Deux parkings seront mis à disposition des festivaliers au Centre Sportif de Versoix et au Centre d’instruction et de formation avec un nombre limité de places. Des navettes gratuites relieront les parkings au festival (avec le soutien du Collège du Léman). Sept enseignes proposent de la restauration sur place. La Tribune de Genève est partenaire de Festichoc.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

