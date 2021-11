Hockey sur glace – Le choc psychologique n’a pas eu lieu. Tiens donc! Pour la première de Jan Cadieux, Ge/Servette n’a pas démérité contre Zoug. Mais la guérison va prendre encore du temps. Grégoire Surdez

Ge/Servette ne gagne toujours pas, malgré le changement de coach. KEYSTONE

Et maintenant, on fait quoi? La question ne se posera pas après ce «match du renouveau», comme l’appelaient de leurs vœux joueurs, entraîneurs et dirigeants. Même si Ge/Servette continue d’avancer sur la même moyenne de 1 point par match, force est d’admettre que la prestation n’a pas déçu les 5600 spectateurs présents dans les travées d’une patinoire qui a vécu une soirée comme si de rien n’était.

On imaginait peut-être qu’un bout de tissu serait déployé pour saluer Pat Emond. Mais non, rien. Les supporters ont une mémoire de poisson rouge. Et c’est peut-être mieux comme ça. Car le début de match aurait pu très vite tourner au cauchemar. Sur son premier tir, Zoug a troué Sandro Zurkirchen. Le gardien de Kloten, venu en renfort après le forfait de Gauthier Descloux et l’indisponibilité de Stéphane Charlin, a commis là sa seule bévue de la soirée. Pour le reste, il a offert aux Aigles la possibilité de gagner. Cela faisait longtemps…