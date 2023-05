Football – Le Chicago de Xherdan Shaqiri replonge en MLS Le Fire est retombé dans ses travers en chutant à Charlotte (2-1). Passeur décisif cinq jours plus tôt, l’international suisse a été impliqué sur le but de son équipe. Brice Cheneval

Le Chicago Fire de Xherdan Shaqiri s’englue dans les profondeurs de la Conférence Est en MLS. AFP

Victorieux de Saint-Louis samedi (1-0), Chicago avait mis fin à une série de quatre matches sans succès en MLS. En déplacement à Charlotte dans la nuit de mercredi à jeudi, le Fire est retombé dans ses travers, battu 2-1.

Xherdan Shaqiri et ses partenaires ont pourtant frappé en premier. Passeur décisif cinq jours plus tôt, le milieu offensif bâlois a de nouveau été impliqué sur le but de son équipe, à la 29e minute. En une touche, il a transpercé la défense adverse pour lancer Kacper Przybylko dans la profondeur. Seul face au gardien, l’attaquant germano-polonais a trouvé la faille en deux temps.

Charlotte a renversé le score en deuxième période, grâce à un doublé de Brandon Cambridge (68e, 81e).

Chicago tentera de rebondir à domicile contre Atlanta dans la nuit de samedi à dimanche (2h30 heure suisse), une formation qui reste sur trois défaites de rang. La franchise de l’Illinois, de son côté, occupe la 13e place de la Conférence Est après 14 journées.

