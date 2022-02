Vu du sofa – Le chic aristo se porte bien de «Gilded Age» à «Chronique des Bridgerton» Relookés aux États-Unis, les cucuteries et autres us en vigueur dans les séries d’époque dépoussièrent leurs bonnes manières. Cécile Lecoultre

La vieille fille recueillie par sa sœur, riche veuve qui a sacrifié sa virginité jadis pour assurer les arrières financiers de la famille­… un des schémas sociaux étudiés par «The Gilded Age», avec Cynthia Nixon et Christine Baranski. DR

La nouvelle série «The Gilded Age» s’engouffre dans un choc de cultures propices aux contrastes visuels, pour peu que les budgets suivent. Car si en littérature, Edith Wharton ou Mark Twain ne se montrèrent pas chiches de perles exquises et cruelles pour capter «le temps de l’innocence» vers 1870 à New York, filmer cet âge d’or requiert autant de doigté que de dollars. Voir le chef-d’œuvre de Martin Scorsese, ses effarouchées à ombrelles en dentelles, biceps tatoués d’ouvriers suant la testostérone et banquiers crispés sur leurs jabots.

Julian Fellowes, producteur et concepteur de «Downton Abbey», six saisons et bientôt deux longs métrages, renifle toujours l’air du temps avec un parfait opportunisme. Le Britannique, déjà scénariste de «Gosford Park» pour Robert Altman, traverse l’Atlantique pour observer les mêmes luttes de classe. Dans le New York postguerre de Sécession, les vieilles familles s’étranglent en buvant le thé de leurs archaïsmes alors que la porcelaine des traditions se brise sur les échafaudages en fer de la modernité.

Dans «La Chronique des Bridgerton», saison 2 attendue en mars, les familles de couleur sont aussi respectables que les dynasties de pionniers blancs. Ici, les Sharma et leurs filles à marier… LIAM DANIEL/NETFLIX

Les pionniers désormais, ce sont ces nouveaux riches, les Rockefeller et autres Vanderbilt, constructeurs de chemin de fer, inventeurs de buildings. «The Gilded Age» s’amuse de leurs mariages arrangés et passions contrariées, moque les grandeurs et la désuétude du protocole. C’est moins «flashy» que le décorseté «La Chronique des Bridgerton», dont une deuxième saison vient le 25 mars secouer les secrets enfouis sous les carpettes. Signe du progrès en cours, chacun de ces feuilletons coche les marqueurs d’époque avec des seconds rôles blacks et/ou homosexuels.

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

