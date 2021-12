La menace plane sur le hippisme – Le CHI de Genève piaffe en croisant les doigts Les organisateurs veulent croire en une 60e édition sans anicroche, du 9 au 12 décembre. Mais en dépit des réjouissances, des incertitudes subsistent. Simon Meier

Martin Fuchs, vainqueur du Grand Prix en 2019, et Mélody Johner, qui s’alignera en cross indoor, se réjouissent de retrouver l’ambiance de Palexpo. KEYSTONE/Martial Trezzini

Comment éviter le sujet qui crispe? Les organisateurs du CHI de Genève se sont livrés à un exercice d’équilibrisme délicat, mercredi, lors de leur conférence de presse. Le défi consistait à promouvoir un événement international imminent (9-12 décembre à Palexpo) sans prononcer les mots interdits (exemples: virus, pandémie, quarantaine).

Pendant plus d’une heure, le numéro fut parfaitement réussi. Placée sous le signe «des retrouvailles et du plaisir après une année blanche», la manifestation a des anniversaires à célébrer. «On attendait ça avec impatience, piaffe Sophie Mottu Morel, directrice générale. Avec la 60e édition du concours et les 20 ans de la finale du Top 10, nous aurons encore plus envie de faire la fête que d’habitude.»