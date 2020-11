Football – Le chemin de la Coupe du monde se complique Le nul contre l'Espagne, combiné au succès des Pays-Bas dimanche, a scellé l'avenir de la Suisse: elle sera dans le pot 2 pour les qualifications à la Coupe du monde au Qatar. Robin Carrel, Lucerne

Vladimir Petkovic va au devant d’une mission plus compliquée. KEYSTONE

Pendant de longues années, l'équipe de Suisse était dans un cercle vertueux. Elle se qualifiait pour les Euros et les Coupes du monde, atteignait les 8es de finale des différentes compétitions et alignait les succès en matches contre des nations de seconde zone. Ce cocktail lui a valu de bons classements au «ranking FIFA» et lui assurait le pot 1 pour les qualifications suivantes. Ce temps béni est terminé!

La défaite difficile à avaler contre la Belgique (2-1) et le nul concédé à la 89e contre l'Espagne, conjugués au succès des Pays-Bas contre la Bosnie dimanche (3-1) a clos l'affaire, quel que soit le résultat de mardi contre l'Ukraine. Les Suisses ne peuvent plus plus dépasser les Bataves et seront tirés au sort dans le pot 2 pour les prochaines qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Contrairement aux Championnats d'Europe nouvelle formule où 24 équipes sont qualifiées, le Mondial n'accueille que 13 équipes européennes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde et les deuxième passeront quant à eux par une deuxième phase dite de «barrages» sur deux rondes. Le 1er tour devrait opposer les deuxièmes de groupe et les deux meilleures nations non qualifiées via les éliminatoires basés sur les résultats de la Ligue des Nations. Le 2e tour verrait ensuite s'affronter ces six gagnants et donneront donc les trois derniers qualifiés.

La Suisse est ainsi assurée de tomber sur un cador (Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Croatie, Italie, Danemark, Allemagne ou Pays-Bas). Sa future poule, tirée au sort au début du mois de décembre prochain, contiendra également trois ou quatre autres adversaires plus modestes, même si le pot 3 contient également des équipes à même de faire suer la troupe de Vladimir Petkovic (Roumanie, Irlande, Norvège, Hongrie, Rép. tchèque, Ecosse, Irlande du Nord, Finlande et Bosnie).