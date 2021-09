Carnet Noir - Le chef de chœur Michel Corboz s’est éteint

Carnet Noir – Le chef Michel Corboz s’est éteint Fondateur de l’Ensemble Vocal de Lausanne et interprète majeur de musique sacrée, l’artiste s’en est allé à l’âge de 87 ans. Rocco Zacheo DÉVELOPPEMENT SUIT

Michel Corboz dans une photo d’archives remontant à 1966. DR

Il y a trois mois à peine, les mélomanes romands assistaient à un petit miracle sous les voûtes de la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève. Un homme à la silhouette voûtée, canne en bois à la main, montait avec peine sur le podium pour diriger un concert que personne n’attendait vraiment. Michel Corboz, immense chef de chœur, fondateur notamment de l’Ensemble Vocal de Lausanne, sortait alors de sa retraite artistique pour accompagner de sa gestique sobre des complices de longue date, ceux de la formation Gli Angeli. Ce fut une soirée de grâce et d’émotion indélébile que les présents ont accompagné avec des «mercis» répétés alors que l’homme quittait la scène.

Ce passage musical restera le dernier du grand musicien. Nous l’avons appris aujourd’hui, Michel Corboz s’en est allé à l’âge de 87 ans. Son départ marque la fin d’une histoire imposante, qui a laissé des traces profondes, sous nos latitudes et ailleurs dans le monde. Le chef de chœur et d’orchestre était considéré comme un des grands spécialistes du répertoire sacré. Ses enregistrements ont très souvent fait date et son approche du répertoire a permis à des dizaines d’artistes qui évoluaient sous sa protection de lancer une carrière prestigieuse.

