Le chef du groupe État islamique en Syrie a été tué mardi dans une frappe de drone américaine dans le nord-ouest du pays, a annoncé le Pentagone.

Maher Al-Agal, présenté comme «l’un des cinq plus hauts dirigeants» de l’EI, a été tué alors qu’il roulait à moto près de la ville de Jindires et son plus proche conseiller a été «gravement blessé», a précisé à l’AFP le porte-parole du Commandement central du Pentagone, le lieutenant-colonel Dave Eastburn.