Guerre en Ukraine – Le chef d’orchestre Valery Gergiev persona non grata sur les scènes suisses Les festivals de Verbier et Lucerne ont écarté de leurs affiches cette figure proche de Poutine. Explications de leurs directeurs. Rocco Zacheo , Florence Millioud-Henriques

Le chef d’orchestre russe Valery Gergiev. KEYSTONE

Le monde de la culture, après celui de l’économie et de la finance, entre à son tour dans un mouvement visant à écarter la Russie de la scène internationale. Pour l’heure, le cas le plus spectaculaire est donné par le traitement réservé au chef d’orchestre Valery Gergiev, figure fantasque à la tête du célèbre théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et soutien depuis toujours de Vladimir Poutine. Cette proximité lui vaut aujourd’hui d’être mis à l’index par de multiples institutions dans le monde – de New York à Milan en passant par Hambourg – qui l’ont effacé de leurs affiches. La mise au ban s’étend désormais à la Suisse, avec deux décisions retentissantes: le Festival de Lucerne, où le Russe devait livrer deux concerts, a biffé ces rendez-vous, tandis qu’à Verbier, la direction du festival s’est séparée de celui qui soigne depuis plusieurs éditions la ligne artistique et musicale de la manifestation estivale.