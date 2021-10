Carnet noir – Le chef d’orchestre Bernard Haitink s’est éteint Monument de la direction et grand spécialiste du répertoire romantique allemand, le Néerlandais nous a quitté jeudi à l’âge de 92 ans. Rocco Zacheo

Bernard Haitink était né à Amsterdam en 1929. DR

Il était un des derniers grands monuments de la direction d’orchestre, une figure qui a marqué en profondeur un certain répertoire symphonique durant la deuxième partie du XXe siècle. Le Néerlandais Bernard Haitink s’est éteint jeudi, chez lui à Londres, entouré des siens, à l’âge de 92 ans. De ce personnage discret et à la modestie légendaire, on pourrait retenir tout d’abord l’étonnante constance dont il a fait preuve dans une carrière qui a été prolixe, menée sans relâche soixante ans durant, jusqu’à ses derniers concerts d’adieu, livrés en 2019 à Paris, Salzbourg et Lucerne. On pourrait aussi évoquer son bagage discographique, gargantuesque, avec ses centaines d’enregistrements, dont un nombre conséquent demeure parmi les références absolues.

Long règne au Concertgebouw

Haitink était tout particulièrement attiré par le répertoire germanique. Ses intégrales des symphonies de Brahms et de Beethoven, gravées à la tête du London Philharmonic Orchestra, sont des piliers incontournables, tout comme celles de Mahler et Bruckner, livrées en compagnie de l’orchestre de sa ville natale, ce Royal Concertgebouw dont il a assuré la destinée artistique dès 1961, dans un règne qui aura duré 27 ans. L’homme a marqué les esprits ailleurs aussi, auprès d’autres institutions majeures: à l’Orchestre philharmonique de Londres, par exemple, où il a occupé le poste de chef principal entre 1967 et 1979, ou encore à la Staatskapelle de Dresde, dès 2002. Bien plus tard, en 2006, il est régulièrement invité sur le podium de l’Orchestre symphonique de Chicago, où il côtoie le maître des lieux, Pierre Boulez.

Et l’opéra? Il y plonge progressivement au début des années 1970 et il bâtit en une poignée d’années à peine une solide réputation. Ce qui lui vaut une nomination en 1978 à la tête du prestigieux Festival de Glyndebourne, où il siège dix ans durant. Il passe autant de temps à la direction du Royal Opera House de Covent Garden, à Londres. Sa sortie des scènes s’accélère brutalement en juin 2018: une chute lors d’un concert donné à Amsterdam le décide à mettre fin à une carrière époustouflante.

