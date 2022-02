Ski-cross – Le chef des skicrosseurs suisses: «Bien sûr qu’on a été volés!» Ralph Pfäffli, le patron du ski freestyle suisse, était en colère, après la décision du jury qui a privé la Vaudoise Fanny Smith de sa médaille de bronze, aux Jeux de Pékin. Robin Carrel Zhangjiakou

La Suissesse Fanny Smith en pleine discussion avec un membre du jury. AFP

Après plusieurs minutes de délibération, la Vaudoise a bel et bien été disqualifiée de la finale olympique. Il n'y a aucun recours possible. Après de longues minutes dans les bras des gens de sa délégation, la Villardoue a quitté l'aire d'arrivée du Genting Snow Park, dans les hauts de Zhangjiakou, dégoutée. C'est Ralph Pfäffli, l'entraîneur en chef de Swiss-Ski, qui a fini par venir faire le service après-vente. Et il n'a pas mâché ses mots.

Que s'est-il passé et comment interprétez-vous cette décision? Il y avait déjà eu un contact auparavant entre Fanny Smith et Marielle Thompson. La Canadienne a essayé de couper à l'intérieur d'un virage et il y a eu contact. Fanny a perdu de la vitesse et elle a senti que Daniela Maier revenait sur elle pour la 3e place. Mais il y avait encore un petit écart. Il devenait alors clair que celle qui allait absorber le mieux les derniers rollers et l'ultime saut allait gagner la médaille de bronze. Mais le jury de la FIS a pensé que c'était fait exprès et que ce contact entre notre skieuse et l'Allemande valait un carton jaune, synonyme de rétrogradation au classement. Ils ont pensé que Fanny avait fait exprès de poser son ski gauche à côté d'elle. Mais sûrement pas! Il n'y a pas un skieur au monde qui ferait ça dans une ligne droite. Personne ne fait un mouvement aussi dingue, qui fait perdre de la vitesse, d’ailleurs. En plus, sûrement que Daniela a touché le ski de Fanny juste avant. C'est ça qui lui a fait faire un écart dans la neige. Alors que la FIS, elle, a pensé que c'était volontaire.

«On veut justement éviter d'avoir des décisions de jury qui tombent après la remise des prix.» Ralph Pfäffli, patron du ski freestyle suisse

Vous avez le sentiment de vous être fait voler? Mais bien sûr qu'on a été volés! Ce n'est pas seulement un sentiment! Personne ici, dans l'aire d'arrivée, même les autres entraîneurs, personne n'a parlé d'un éventuel carton jaune, ni même d'un simple avertissement. C'est plutôt l'attaque de Thompson, qui aurait pu donner lieu à un «warning»... On a eu plusieurs cas, sur la Coupe du monde, qui ont montré que les juges étaient incapables de voir les réactions des skis à la suite d'un contact sur le matériel. Si le ski est à plat et qu'on le touche, ça fait dévier à l'extérieur. Ca, ils ne le comprennent pas. Des gens du jury n'ont jamais fait de ski-cross...

Vous aviez déjà vu une chose pareille? Oui, j'en ai vu quelques-unes... Mais jamais sur une compétition aussi importante. Il suffisait pourtant de regarder les réactions des filles à l'arrivée. Est-ce que l'Allemande était déçue ou en colère? Non. Elle n'a même pas parlé avec Fanny une fois la ligne franchie. C'était clair. Le classement, c'était 1, 2, 3, 4! Si on commence à tout revoir, à tout analyser, c'est clair qu'on peut inventer plein de choses. Dans le jury, ce ne sont pas des ski-crosseurs. Il y a certes Jean-Luc Crétier (ndlr: champion olympique de descente à Nagano en 1998, avant de se mettre à l'autre discipline) qui en a fait, mais le reste, non. Ils ne savent pas comment marche ce sport. En fait, cette course était claire pour tout le monde, sauf pour le jury.

Il n'y a pas moyen de faire recours? Non, c'est fini. Parce qu'on veut justement éviter d'avoir des décisions de jury qui tombent après la remise des prix. C'est pour protéger notre sport. Ils avaient plusieurs angles de caméras à disposition, mais si ils ne comprennent pas ce sport...

