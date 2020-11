Covid-19 – Le chef de l’OMS en quarantaine Tedros Adhanom Ghebreyesus a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Il dit ne pas avoir de symptôme.

Tedros Adhanom Ghebreyesus AFP

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche soir qu’il s’était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Il a précisé qu’il n’avait pas de symptôme.

«J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l’OMS, et travailler à la maison», a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C’est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du #COVID19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé», a-t-il ajouté.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a été en première ligne des initiatives de l’agence de santé des Nations unies pour lutter contre la pandémie, qui a coûté la vie à près de 1,2 million de personnes et infecté plus de 46 millions de personnes dans le monde depuis que le nouveau coronavirus est apparu en Chine fin 2019. Début octobre, il avait vigoureusement défendu le travail réalisé par l’organisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump d’incompétence dans sa gestion de la pandémie.

ATS/NXP