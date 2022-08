Décès d’une skieuse à Verbier – Le chef de la sécurité reconnu coupable d’homicide par négligence L’homme, qui travaillait pour Téléverbier lors de l’accident en 2014, a été condamné à 90 jours-amende, avec un sursis de deux ans, selon des informations du «Temps». Il fera appel. Sonia Imseng

Il y a plus de sept ans, une skieuse italienne de 24 ans a violemment percuté une corde de sécurité à Verbier (photo prétexte). KEYSTONE

C’est un drame qui avait marqué les esprits. En décembre 2014, une skieuse italienne de 24 ans est décédée après avoir violemment percuté une corde de sécurité sur le domaine skiable de Verbier. Sept ans après cet accident, le chef de la sécurité de Téléverbier devait faire face à la justice, sa responsabilité étant engagée. Et l’homme a été reconnu coupable d’homicide par négligence, selon un article du «Temps» publié ce jeudi.

L’ancien responsable des pistes s’est vu infliger 90 jours-amende, avec un sursis de 2 ans, a détaillé dans le média le juge du Tribunal du district d’Entremont, Pierre Gapany. Ce verdict a été rendu le 20 mai et communiqué durant le mois de juillet. La société de remontées mécaniques était également mise en cause, mais elle a été acquittée.

Dépourvue de fanions

La corde de sécurité – tendue au départ d’un télésiège – était dépourvue de fanions ou tout autre drapeau de signalisation. La victime l’avait violemment heurtée au niveau du thorax et du cou, avant que sa tête touche lourdement le sol. Elle portait un casque et skiait avec sa famille. À cause de ses blessures, la malheureuse est décédée quelques heures plus tard après voir été héliportée à l’Hôpital de Sion.

La question de la responsabilité de ce décès était centrale pour la justice. Lors de l’audience du prévenu en avril, la procureure Camille Vaudan avait estimé que l’accusé devait «identifier et détecter ce problème bien avant l’accident», détaille «Le Temps». Et il importait peu, selon elle, de savoir qui avait posé la corde incriminée.

Appel de la condamnation

L’avocat du chef des pistes a annoncé faire appel de la condamnation. Durant le procès il y a quatre mois, il avait estimé que «l’absence de cahier des charges et de directives internes, à l’époque du drame, devait disculper» son client, toujours selon le journal. Il avait plaidé l’acquittement.

«Plusieurs personnes ont déclaré, dans le cadre de la procédure, que ce n’était pas à mon mandant de procéder à la surveillance de ce départ d’installation», confirme-t-il encore aujourd’hui. Il aurait fallu, selon Me Julien Ribordy, chercher davantage à identifier la personne qui avait posé la corde. Il dénonce une attitude incompréhensive du Ministère public. Affaire à suivre, devant le Tribunal cantonal.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction Tamedia. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. Elle a également travaillé pour la RTS, Le Temps, Le Courrier. Plus d'infos @SoniaImseng

