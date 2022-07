Japon – Le chef de la diplomatie américaine à Tokyo Antony Blinken était présent ce lundi matin à Tokyo pour rendre hommage à Shinzo Abe.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken ce lundi à Tokyo. AFP

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est brièvement rendu lundi à Tokyo pour présenter personnellement ses condoléances, celles du président Joe Biden et du «peuple américain» au Japon, trois jours après l’assassinat de l’ancien premier ministre nippon Shinzo Abe.

«Le peuple américain partage le sentiment de perte du peuple japonais. Durant son mandat, le premier ministre Abe a fait plus que n’importe qui pour élever la relation entre les États-Unis et le Japon à de nouveaux sommets», a déclaré M. Blinken devant la presse à l’issue d’une entrevue avec le premier ministre japonais en exercice Fumio Kishida.

«Les États-Unis et le Japon sont plus que des alliés, nous sommes amis. Et quand un ami souffre, l’autre vient de le voir», a ajouté Antony Blinken, expliquant avoir remis à Fumio Kishida des lettres de condoléances du président Biden pour la famille de Shinzo Abe.

Grande figure de la droite japonaise ayant dirigé l’archipel entre 2006 et 2007 puis de 2012 à 2020, Shinzo Abe était un fervent avocat du renforcement des liens militaires et diplomatiques avec les États-Unis. Il a été assassiné par balles vendredi en plein meeting électoral à Nara (ouest), à l’âge de 67 ans. Des zones d’ombre subsistent sur les motivations du tireur présumé, un Japonais de 41 ans interpellé juste après les faits. Antony Blinken a effectué lundi ce crochet imprévu par Tokyo alors qu’il rentrait vers les États-Unis après une tournée en Asie du Sud-Est.

AFP

