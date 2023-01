États-Unis – Le chef de cabinet de Joe Biden devrait quitter ses fonctions Selon plusieurs médias américains, Ron Klain, chef de cabinet de la Maison-Blanche, devrait quitter ses fonctions prochainement.

Ron Klain. Getty Images via AFP

Le chef de cabinet du président américain Joe Biden, Ron Klain, devrait bientôt quitter ses fonctions après deux années à ce poste très sensible et central à la Maison-Blanche, affirment plusieurs médias américains samedi.

Selon le New York Times, Ron Klain «confie en privé à ses collègues depuis les élections de mi-mandat de novembre qu’après une période éreintante et ininterrompue aux côtés de Joe Biden, qui remonte à la campagne de 2020, il est prêt à passer à autre chose». Le départ de ce collaborateur à l’un des postes les plus proches du président pourrait intervenir après le discours annuel sur l’état de l’Union de Joe Biden, prévu le 7 février, ajoute le quotidien new-yorkais.

Ron Klain quitterait ses fonctions à un moment charnière du mandat. Le 46e président des États-Unis, âgé de 80 ans, pourrait annoncer officiellement dans les semaines à venir qu’il se représente à la présidentielle de 2024, alors que son grand rival républicain Donald Trump, 76 ans, a déjà fait acte de candidature.

L’affaire des documents confidentiels mine Biden

Après des élections de mi-mandat, en novembre, beaucoup moins catastrophiques que prévu pour les démocrates, qui ont gardé le contrôle du Sénat et perdu de justesse la majorité à la Chambre des représentants, Joe Biden s’est récemment retrouvé en difficulté à cause de l’affaire des documents confidentiels de sa vice-présidence (2009-2017) retrouvés dans un bureau et à son domicile privé, alors qu’ils auraient dû être remis aux Archives nationales.

Après l’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki, partie en 2022, le départ de Ron Klain serait le second plus important autour de Joe Biden depuis qu’il a pris ses fonctions. Généralement, lors d’un même mandat présidentiel, le poste de chef de cabinet est rarement occupé quatre ans de suite par la même personne. Quatre chefs de cabinet s’étaient succédé sous Donald Trump.

Ron Klain, 61 ans, avait été chef de cabinet du vice-président Al Gore de 1995 à 1999, puis du vice-président Joe Biden entre 2009 et 2011. Durant le mandat de Barack Obama, il avait servi comme coordinateur de la réponse de la Maison-Blanche à la crise du virus Ebola.

AFP

