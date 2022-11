CONCOURS | 220 places offertes – Le Chat Potté 2: La Dernière Quête Gagnez vos places pour l'avant-première du dimanche 4 décembre 2022, à 11h30, à Pathé Balexert (en VF).

Cet automne marque le grand retour de notre félin préféré : celui que rien n’arrête, la lame plus aiguisée que jamais et toujours prêt pour un Leche.

DreamWorks Animation présente pour la première fois depuis plus de 10 ans, ce nouveau volet de la saga SHREK où le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

Une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours.

Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Grand Méchant Loup.

Informations Afficher plus Genre : Animation, comédie

Distribution : Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, Harvey Guillén, Samson Kayo, Wagner Moura, Anthony Mendez, John Mulaney, Florence Pugh, Da’Vine Joy Randolph, Ray Winstone

Réalisateur : Joel Crawford

Producteur : Mark Swift

Producteur délégué : Chris Meledandri À l’affiche du film LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE QUÊTE, on retrouve un casting de rêve où se côtoient Olivia Colman (Oscarisée® pour LA FAVORITE), Ray Winstone (BLACK WIDOW), Samson Kayo (Sliced), Anthony Mendez (Jane the Virgin) et Da'Vine Joy Randolph (LES TROLLS 2 : TOURNÉE MONDIALE). LA DERNIÈRE QUÊTE est la suite tant attendue du CHAT POTTÉ cité aux Oscars® en 2011. Réalisé par Joel Crawford, il est produit par Mark Swift avec toute l’équipe créative de DreamWorks Animation à qui on doit LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE. La production exécutive du film est assurée par Chris Meledandri le PDG et fondateur d’Illumination. Le personnage du Chat Potté est apparu dans SHREK 2, le film cité aux Oscars® en 2004, devenant immédiatement la coqueluche des spectateurs du monde entier. Il a depuis été à l’affiche de toutes les suites de SHREK, ainsi que de son propre film, ou encore de multiples vidéos ou Séries TV signées Dreamworks Animation. SHREK et LE CHAT POTTÉ ont rapporté plus de 3,5 milliards de Dollars dans le monde entier.

Dès le 7 décembre 2022 au cinéma.

Avant -première en VF.

Pop-corn et boisons offerts.

Les premiers inscrits remporteront chacun jusqu’à 4 billets.

Délai de participation: mardi 29 novembre 2022 à minuit.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: