Exposition en plein air «Le chat déambule» – «Le Chat de Geluck se multiplie à Genève» Du 21 février au 24 avril, vingt statues monumentales du fameux Chat de Philippe Geluck sont à découvrir au bord du lac. Visite en compagnie d’un auteur comblé. Georges Cabrera

Il aura fallu deux ans de travail et le concours de quelque 60 collaborateurs pour seconder Philippe Geluck lors de la fabrication de ses 20 bronzes massifs du Chat, pouvant peser entre 1000 et 2500 kg avec le socle.

Avant d’investir le quai Wilson, les chats étaient au printemps dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Ils ont ensuite voyagé à Bordeaux, puis à Caen. Genève constitue la quatrième étape d’une tournée qui passera aussi par Bruxelles. Depuis un peu moins d’un an, quelque cinq millions de visiteurs ont plébiscité les sculptures géantes de Geluck, ravi de l’enthousiasme déclenché. Le dessinateur Belge a aussi pu mesurer sa cote de popularité restée intacte, lui qui fût chroniqueur dans plusieurs émissions à succès, dont «Vivement dimanche prochain», présentée par Michel Drucker.

