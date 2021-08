Travaux estivaux – Le chantier du Mont-Blanc avance plus vite que prévu Surprise! Partiellement fermé pour cause de chantier, le pont pourrait être rendu au trafic avec quelques semaines d’avance sur les prévisions. Marc Moulin

Depuis fin mai, le pont du Mont-Blanc subit la première réfection majeure de son tablier et de son étanchéité effectuée depuis 1970. LAURENT GUIRAUD

Rouler de la rue Hoffmann à la rue de Lyon par celle de la Servette? Ce parcours d’à peine 900 mètres a pris 35 minutes à un automobiliste satignote lundi à la mi-journée. Furieux, celui-ci s’est fendu d’une lettre aux autorités, transmise à la «Tribune de Genève». Réalisé à une vitesse moyenne de 1,54 km/h selon nos calculs, ce trajet motorisé s’est avéré à peu près trois fois plus lent que la marche. Si la signalisation lumineuse sur cet axe est pensée pour être dissuasive - et protéger le très sensible pôle de Cornavin de flux excessifs - la contre-performance interpelle.