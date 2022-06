Aménagement de mobilité douce en sursis – Le chantier de la passerelle sur le Rhône s’enlise Entre surcoûts et blocages techniques, le pont devant relier Vernier à Onex se trouve au point mort. Luca Di Stefano

Image de synthèse de la nouvelle passerelle qui reliera les Evaux à Aïre. DR

Une portion de forêt défrichée, des travaux de sondage et plus rien. La passerelle piétonne et cycliste enjambant le Rhône entre la presqu’île d’Aïre et les Evaux, à Onex, est dans les limbes. Voilà plusieurs mois que rien n’a bougé derrière les barrières empêchant l’accès au chantier. Les SIG, avec les Communes de Vernier et Onex, n’avaient-ils pas annoncé une mise en service en 2019 puis en 2021? Ce sera au mieux 2025, voire plus tard.