Soupçonné de viols – Le chanteur Jean-Luc Lahaye en garde à vue Déjà condamné en 2015, l’artiste est accusé de viol et d’agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs.

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue mercredi des chefs notamment de viol et d’agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs, a indiqué à l’AFP le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure de 15 ans, Jean-Luc Lahaye est également soupçonné de détention d’image à caractère pédopornographique, selon la même source.

Sa fille est également en garde à vue des chefs de subordination de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans.

AFP

