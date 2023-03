Football français – Le changement au PSG, c’est maintenant Éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le club français s’est heurté à ses limites. Encore… Il est temps de réagir. Christophe Remise - Le Figaro

Pour le Parisien Kylian Mbappé, Munich avait, contrairement à son club, un effectif bâti pour remporter la Ligue des champions. AFP/FRANCK FIFE

«Notre maximum, c’est ça», peste Kylian Mbappé. Et ce n’était évidemment pas assez. Pour la cinquième fois en sept ans, le Paris Saint-Germain quitte la scène européenne dès les 8es de finale (défaite 2-0 à Munich mercredi). Et ce, face à un Bayern pas génial, mais dont «l’effectif est bâti pour remporter la Ligue des champions», dixit Mbappé. Il ne l’a pas dit, mais on a tous compris que ce n’est pas le cas du PSG, qui doit changer de logiciel et opérer le grand ménage. Et vite, si possible.