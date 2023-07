DR

Voici quelques conseils pour changer pendant vos vacances en évitant de mauvaises surprises dans cette période propice à la détente.

En principe, ne prenez des espèces dans la monnaie locale que pour les dépenses inévitables. Vous évitez ainsi le risque de perdre tout votre budget vacances en cas de vol.

Dans les pays dans lesquels les cartes de crédit ou de débit ne sont pas très répandues, ce montant peut être un peu plus élevé que dans les pays où vous pouvez payer partout et facilement sans espèces.

Il est généralement plus intéressant de retirer l’argent dans la monnaie étrangère auprès de votre bureau de change en Suisse car, en règle générale, aucun coût supplémentaire ou frais ne s’applique.

Informez-vous avant votre voyage des taux de change appliqués dans le pays de votre destination ainsi qu’en Suisse. Vous pouvez le faire sur internet ou via une application mobile pour de nombreux pays. Cela vous donne un bon aperçu du montant à payer pour une certaine somme en monnaie étrangère dans différents endroits du monde. Vous pouvez ainsi définir vos meilleures options et garder le contrôle sur vos coûts. La plupart des banques proposent à cet effet un calculateur de monnaie. Il est possible de retirer des euros ou des monnaies étrangères dans votre bureau de change ou banque en Suisse.

Si vous souhaitez payer sans espèce à l’étranger avec votre carte de crédit ou de débit, on vous demande généralement si vous souhaitez régler le montant en francs ou dans la monnaie locale. Les taux de change et les frais ne sont toutefois pas indiqués de manière transparente. Il est donc presque toujours plus intéressant de payer dans la monnaie locale, car la transaction est alors généralement associée à des frais plus faibles.

Bonnes vacances!

Contenu conçu et proposé par Change Migros. La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

