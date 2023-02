En fonction des devises, le taux de change est meilleur marché sur place. Il est donc préférable de changer une petite quantité de monnaie pour les dépenses à l’arrivée. (Image d’illustration) KEYSTONE

Les vacances de février approchent. Certains d’entre nous vont en profiter pour voyager à l’étranger. Il faudra alors faire du change de monnaies. Une opération souvent utile, voire nécessaire selon notre destination, surtout si nous nous aventurons dans des endroits reculés de certains pays, où les distributeurs de billets peuvent être rares ou absents.



Selon les monnaies, il est recommandé de s’y prendre au minimum deux semaines avant son départ. Certains pays ont des restrictions pour l’importation et l’exportation de monnaies. Il est donc judicieux de se renseigner sur des sites spécialisés de voyages afin de connaître les conditions de change sur place.



En fonction des devises, le taux de change est meilleur marché sur place. Il est donc préférable de changer une petite quantité de monnaie pour les dépenses à l’arrivée (exemple: pour un taxi si l’arrivée à destination est tardive ou s’il n’y a pas de bureaux de change ouverts).



Il est aussi recommandé de partir avec plusieurs moyens de paiement sur soi, espèces ou cartes de crédit, en cas d’imprévus (perte ou vol, par exemple). En un mot, il faut anticiper!



Lors de son retour de voyage, si on a encore des devises en sa possession, pas de panique. Les établissements de change reprennent les billets qui n’ont pas été dépensés sur place. Attention toutefois à ne pas ramener de pièces de monnaies, car il sera plus difficile de se les faire reprendre. On peut également garder ces devises pour un prochain voyage en n’oubliant pas de se renseigner sur la validité de ses billets.



Bon voyage! Et bon change!

