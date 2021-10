Autriche – Le chancelier Kurz démissionne pour mieux garder le pouvoir Un scandale de corruption oblige le jeune chef du gouvernement à se retirer. Il sauve sa coalition et reste à la tête des conservateurs. Andrés Allemand Smaller

Le chancelier conservateur Sebastian Kurz a annoncé sa démission samedi soir. KEYSTONE

«Mon pays est plus important que moi.» C’est en patriote que le jeune chancelier Sebastian Kurz, 35 ans, a présenté samedi soir sa démission. «Il serait irresponsable de glisser vers des mois de chaos ou d’impasse», a expliqué le chef du gouvernement, tout en dénonçant des allégations «fabriquées» contre lui. Le parlement s’apprêtait en effet à voter ce mardi une motion de censure, car le «Wunderkind» (enfant prodige) de la politique autrichienne est soupçonné d’avoir utilisé entre 2016 et 2018 des fonds gouvernementaux pour manipuler des sondages et obtenir des articles élogieux dans un tabloïd. Le Parquet a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête et des perquisitions au siège du parti conservateur ÖVP et à la chancellerie.