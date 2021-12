Les clubs de hockey veulent jouer – Le championnat ira-t-il vraiment à son terme? Les dirigeants des treize organisations de National League se sont réunis ce jeudi pour évoquer la suite malgré les cas de Covid qui se multiplient en Suisse. Christian Maillard

Les hockeyeurs de Lausanne et de Genève vont-ils bientôt se retrouver? ERIC LAFARGUE

Après l’annulation de la Coupe Spengler et du Mondial M20 de hockey, le championnat va-t-il aller à son terme? Que ce soit à la Vaudoise aréna ou aux Vernets, dans les vestiaires de hockey, où les joueurs et les membres des staffs techniques ont le nez de plus en plus gros et irrité à force de se faire tester, il n’y a pas un jour où on ne parle pas de ça, de la tige en coton, de cas positifs ou pas, d’Omicron ou de ce booster qu’il faut faire pour continuer de jouer.