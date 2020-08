Snowboard – Le champion olympique Podladtchikov tire sa révérence Sacré aux Jeux de 2014, le Zurichois a annoncé sa retraite à 31 ans. Il a été freiné par les blessures depuis 2017,

«I-Pod» a été champion du monde en 2013. Également double médaillé d’argent aux Mondiaux, il compte quatre victoires en Coupe du monde. KEYSTONE/Archive

Iouri Podladtchikov ne retrouvera pas la Coupe du monde cet hiver. Le champion olympique de snowboard, sacré en half-pipe aux JO de Sochi 2014, a pris sa retraite avec effet à 31 ans. «Le temps est venu de dire au revoir, a sobrement annoncé le snowboardeur dans un communiqué de presse de Swiss-Ski. Je ne participerai plus à des compétitions.»

«Un exemple à suivre»

Le Zurichois clôt ainsi une riche carrière entamée en 2004 sous le drapeau de la Russie, son pays d’origine. Celui qui a été surnommé «I-Pod» a obtenu son premier succès en Coupe du monde en 2007 à Saas Fee après avoir choisi de représenter la Suisse. «Nous perdons une grande personnalité, a regretté Sacha Giger, directeur du snowboard à Swiss-Ski. Mais nous comprenons et respectons bien entendu son choix. Nous sommes très fiers de Iouri et le remercions pour sa passion, son ambition et les moments inoubliables qu’il nous a offerts durant toutes ces années. Il était et restera un exemple à suivre pour tous les autres athlètes. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

C’est sur la neige de Krasnaya Polyana, lors des JO de Sochi 2014, que Iouri Podladtchikov a décroché l’or olympique. KEYSTONE C’est sur la neige de Krasnaya Polyana, lors des JO de Sochi 2014, que Iouri Podladtchikov a décroché l’or olympique. KEYSTONE C’est sur la neige de Krasnaya Polyana, lors des JO de Sochi 2014, que Iouri Podladtchikov a décroché l’or olympique. KEYSTONE 1 / 4

La fin de sa carrière sportive a été marquée par des blessures à répétition depuis trois ans. Il s’est d’abord déchiré les ligaments croisés lors des championnats du monde en Sierra Nevada où il a décroché la médaille d’argent. L’année suivante, une terrible chute le prive des JO de PyeongChang. En 2019, son tendon d’Achille gauche cède durant les Mondiaux de Park City.

Photographe émérite

Incapable de revenir à son meilleur niveau, touché dans sa chaire, Iouri Podladtchikov a tourné le dos au sport de compétition. Champion du monde 2013, le Suisse a aussi brillé loin des sommets enneigés en tant que photographe. Il avait publié son troisième ouvrage au début de l’été. Le snowboardeur a annoncé qu’il allait reprendre ses études à l’Université de Zurich, en suivant un cursus d’histoire de l’art et de philosophie.

Sport-Center