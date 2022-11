Servette battu à Zurich – Le champion de Suisse n’avait rien d’un cancre, Servette oui Le dernier de classe s’est largement imposé face à des Grenat émoussés et dominés dans tous les compartiments de jeu. Les voilà en vacances, encore deuxièmes du classement. Christian Maillard Zurich

Steve Rouiller saute plus haut que Aiyegun Tosin: l’image est trompeuse, c’est le Zurichois, ce poison, qui aura le dernier mot. BASTIEN GALLAY/LPS

D’un côté, il y a les optimistes qui regardent la rose sans voir les épines. D’autres, plus sévères et sceptiques, cherchent la petite bête, en voudraient plus, estimant que ce Servette-là, deuxième du classement, manque d’ambition. Pour eux, pour beaucoup de monde, il y avait certainement mieux à faire ce dimanche au Letzigrund contre le dernier de classe. C’est vrai. Pour cela, il aurait fallu en faire plus et oser davantage.