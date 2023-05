L’animal en question, c’est la Banque nationale suisse, ainsi qu’on a pu l’identifier lors de sa dernière assemblée générale. Car quelle autre banque centrale, organisée comme celle-ci en société anonyme – cette curiosité de notre droit fédéral –, aurait à se justifier devant une foule de petits actionnaires*, sans poids quelconque puisque l’écrasante majorité (78%) du capital de la BNS est en mains de cantons, de banques cantonales et de quelques autres collectivités para-étatiques. Et pourtant son image, composante essentielle de la crédibilité de tout geste de politique monétaire, dépend pour beaucoup de l’opinion qui se forme à ce genre d’occasion.

Le trou d’aiguille par lequel on entend en l’occurrence faire passer la Banque nationale est formé de trois injonctions aux visées parfaitement contradictoires. La première résulte de la mission même de toute banque centrale, qui est d’assurer la stabilité de la monnaie. Dans les conditions actuelles, cela revient à lutter contre une inflation trop élevée (presque 3% à fin mars) par un relèvement des taux d’intérêt de plus en plus marqué si nécessaire, qui risque en retour de fragiliser un redressement conjoncturel encore convalescent.

En deuxième lieu, on attend de la banque centrale qu’elle assure la stabilité financière, en empruntant au besoin la voie express – dans le cas présent du sauvetage in extremis de Credit Suisse, par des avances de liquidités sans garantie à hauteur de plusieurs milliards, décidées dans l’urgence et appuyées sur une ordonnance du Conseil fédéral entrée en vigueur sur le coup des 20 heures le 16 mars dernier –, manière pour le moins exotique de procéder, qui a fait sursauter les spécialistes en droit constitutionnel.

«Les banques centrales, la nôtre comprise, perdent peu à peu de leur indépendance.»

Enfin, on se met à décortiquer les placements de la Banque nationale avec l’objurgation à elle adressée, faute de méthodes plus impératives, de renoncer à tout investissement dans les énergies fossiles, dont on croit pouvoir chiffrer les montants portés actuellement à son bilan à plusieurs centaines de millions de francs. Céder à pareille demande reviendrait à obéir à des pressions certes légitimes du point de vue climatique, mais pour autant parfaitement incompatibles avec le respect de l’indépendance de l’institution. La BNS le fera-t-elle? Elle s’est déjà, à l’occasion, conformée à ce genre d’injonctions en écartant de son portefeuille les titres d’entreprises «impliquées dans la fabrication d’armes» ou «causant de graves dommages à l’environnement». En allant encore plus loin, elle risquerait, sinon de perturber le fonctionnement des marchés, du moins d’en brouiller les signaux, et deviendrait davantage experte en matière de placements financiers qu’en conduite de la politique monétaire.

La Banque nationale a beau dire qu’elle définit elle-même sa stratégie de placement, fixée dans des directives édictées par sa direction générale et par personne d’autre. Il n’en demeure pas moins, on vient d’en être témoins, qu’elle doit sans cesse se justifier. Il y aurait peut-être une façon moins contraignante pour elle de se défausser en permanence du reproche, qui consisterait à renoncer purement et simplement aux actions et obligations de sociétés privées, au profit de placements en titres d’États solvables. Mais ce serait là, à coup sûr, rétrécir encore davantage la marge de manœuvre de sa politique monétaire.

Les choses sont hélas ainsi faites: dans le monde de plus en plus complexe d’aujourd’hui, les banques centrales, la nôtre comprise, perdent peu à peu de leur indépendance.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique.

