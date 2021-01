Lutte contre le Covid – Le «chacun pour soi» menace le vaccin pour tous Le programme Covax, qui prévoit une dotation de vaccins pour les pays les plus pauvres, est mis en péril par la compétition à laquelle se livrent les États et le double jeu des laboratoires. Alain Jourdan

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invite les États et les laboratoires à respecter les engagements pris en avril dernier. KEYSTONE/Martial Trezzini

Sur le papier, Covax est une belle promesse qui remonte à avril dernier. Portée par l’OMS, soutenue par l’ONU et de nombreux gouvernements, elle vise à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins Covid-19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu. Cet engagement adossé au dispositif pour accélérer l’accès aux vaccins (Accélérateur ACT) a été pris pour éviter que les plus riches ne soient tentés de se servir en premier. Pourtant, c’est bel et bien ce qui est en train de se passer, au grand dam du secrétaire général de l’ONU. Lequel a de plus en plus de mal à cacher sa colère. «Une fois de plus, j’exhorte tous les pays, économies et fabricants à travailler avec – et à travers – l’installation Covax pour réaliser les engagements d’accès équitable, en particulier pour les plus vulnérables», a déclaré Antonio Guterres au Forum de Davos.