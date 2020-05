Suisse – Le CF contre une vidéosurveillance dans les abattoirs La motion rejetée visait à mieux contrôler les espaces utilisés pour l'étourdissement et la saignée des animaux.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Les espaces utilisés pour l'étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs ne devraient pas être placés sous une surveillance vidéo. Le Conseil fédéral estime que les mesures en place déployent leurs effets.

Il rejette une motion de Daniel Jositsch (PS/ZH) visant à rendre la vidéosurveillance obligatoire. Le conseiller aux Etats se référait aux résultats d'une inspection de 67 abattoirs entre janvier 2018 et mars 2019, montrant que le contrôle de l'étourdissement et de la saignée n'étaient pas effectués ou ne l'étaient pas correctement dans de nombreuses exploitations, surtout petites.

Pour lui, les vétérinaires officiels ne parviennent pas à déceler les atteintes graves à la protection des animaux, comme des étourdissements ratés. Et ils ne peuvent pas prendre les mesures appropriées pour les éviter. Des enregistrements vidéo seraient une source d'information fiable et objective pour eux.

Mise en place disproportionnée

Pour le Conseil fédéral, la mise en place généralisée de la vidéosurveillance semble disproportionnée. Il est essentiel, selon lui, de former le personnel de façon ciblée et continue, d'optimiser les processus et d'améliorer l'autocontrôle.

L'Office fédéral des affaires vétérinaires (OSAV) est intervenu pour améliorer la protection des animaux lors de l'abattage en demandant notamment aux autorités cantonales de prendre des mesures immédiates. L'ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage est en outre en cours de révision et des améliorations des différentes méthodes d'étourdissement sont prévues.

( NXP, ATS )